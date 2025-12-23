国指定重要無形民俗文化財「壱岐神楽」の大大（だいだい）神楽が20日、長崎県壱岐市芦辺町の住吉神社拝殿で奉納された。1年の神の恵みに感謝し、来年もよい年にとの願いを込めた舞が、多くの参拝者を魅了した。神職だけが舞い、楽曲を奏でる壱岐神楽は700年近くの歴史があり、小神楽、大神楽などがある。最も演目数が多い大大神楽は、毎年12月20日の昼から夜まで約7時間かけて奉納される。この日は、12人の神職が交代で笛や