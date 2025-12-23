長崎県知事選（来年1月22日告示、2月8日投開票）の立候補予定者説明会が22日、県庁で開かれ、既に立候補を表明した4陣営のほか、出馬を検討する無所属新人の関係者が出席した。出席者は、再選を目指す現職の大石賢吾氏（43）と、いずれも新人で元副知事の平田研氏（58）、共産党県常任委員の筒井涼介氏（32）、会社社長の宮沢由彦氏（58）の陣営関係者。出馬検討中の新人は氏名を公表していない。出馬を表明した、新人で元神戸