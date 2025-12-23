クリスマスを前に、鎮西学院大（長崎県諫早市西栄田町）の留学生123人にケーキがプレゼントされた。匿名の「なぞのサンタ」から届く、年末の恒例行事。外国人に対する排他的な風潮が一部で広がる中、今年も温かい交流の風景が見られた。大学によると1983年12月、「遠く離れた地で頑張っている留学生へ」と名前のない手紙が添えられたケーキが届いた。贈り物は毎年続いたが、98年の手紙に「一身上の都合により今回で終了させて