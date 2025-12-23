佐賀県鳥栖市議会（定数22）は22日、定例会最終本会議を開き、日本国旗を侮辱目的で傷つける行為を処罰する「日本国国章損壊罪」の早期制定を求める意見書を賛成多数で可決した。県内での可決は初めて。国章損壊罪を巡っては、自民党と日本維新の会が連立政権合意書に来年の通常国会での制定を明記。参政党も法整備を目指しており、各地の地方議会で同様の意見書可決の動きが出ている。県内では武雄市議会の12月定例会で議員提