ソフトバンクの野村勇内野手（29）が22日、福岡市の球団事務所で2度目の契約更改交渉に臨み、3100万円増の年俸5200万円でサインした（金額は推定）。16日の初回交渉で保留した理由を「（契約更改は）年に1度の話し合いなので、いろいろ話したかった」と説明した。4年目の今季は飛躍のシーズンだった。自己最多の126試合に出場し、いずれもキャリアハイの打率2割7分1厘、12本塁打、40打点をマーク。「しっかり準備していたから