大相撲初場所（来年１月１１日初日、東京・両国国技館）で、安青錦（２１＝安治川）が大関としての初陣に臨む。「看板力士」と呼ばれる横綱や大関の立場になると、関脇以下の番付から何が変わるのか。元大関琴奨菊の秀ノ山親方（４１＝本紙評論家）による連載「がぶりトーク」では、大関の待遇や責任を徹底解説。大役を担う新大関に向けてエールを送った。【秀ノ山親方・がぶりトーク】読者のみなさん、こんにちは！１１月の九