?悪魔仮面?ケンドー・カシンが師走の現状を報告した。近況を問われると「昭和１００年。戦後８０年。合併２０年。ふじりんご発祥の地。初代大ノ里の出身地。町長は公職選挙法違反で書類送検。町の職員が１００万ちょっと横領して懲戒免職」と、なぜか青森県藤崎町について解説した。改めて自身の最近に「休みが本当にない。高校で週３、大学で週１授業をしていて、あとは移動とか剪定とかしていたら、あっという間に１週間が終わ