俳優の山口馬木也がこのほど、東京・渋谷のNHKで行われた『ダーウィンが来た!』(総合 毎週日曜19:30〜)の取材会に、俳優の菅井友香とともに出席し、自身の芸名の由来や2026年放送の大河ドラマ『豊臣兄弟!』での乗馬シーンなどについて語った。『ダーウィンが来た!』取材会に出席した山口馬木也2026年は午年ということで、1月4日放送の『ダーウィンが来た!』では馬を大特集。2026年放送の大河ドラマ『豊臣兄弟!』に出演する馬と縁の