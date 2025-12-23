欅坂46・櫻坂46の初代キャプテンで俳優の菅井友香がこのほど、東京・渋谷のNHKで行われた『ダーウィンが来た!』(総合 毎週日曜19:30〜)の収録後に、俳優の山口馬木也とともに取材に応じ、馬への愛をたっぷり語った。『ダーウィンが来た!』取材会に出席した菅井友香○2025年に乗馬を再開「一生乗馬を続けたいと思って」2026年は午年ということで、1月4日放送の『ダーウィンが来た!』では馬を大特集。2026年放送の大河ドラマ『豊臣兄