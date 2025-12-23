ヤクルトからポスティングシステムでホワイトソックスに移籍した村上宗隆外野手（２５）は２２日（日本時間２３日）にシカゴの本拠地レート・フィールドで入団会見を行った。約５０人の報道陣が待ち受ける中、グレーのスーツ姿でゆっくり登場した。契約書にサインする際に「漢字でいいの？」と確認してペンを走らせた。その後、ボールに初のサインを書いて披露。背番号「５」のユニホームを手渡されると自ら袖を通し、笑顔で記