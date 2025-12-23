俳優の天海祐希と小日向文世が、25日に放送されるテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)に出演する。(左から)天海祐希、小日向文世＝テレビ朝日提供ドラマ『緊急取調室』で長年撮影をともにしてきた天海と小日向。撮影の合間の話題は、「健康」や「お墓」が中心になってきたそうで、小日向は趣味のウンベラータを天海におすそ分けしたりして、交流を深めてきたという。最近、俳優として活動している小日向