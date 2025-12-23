予算に賛成高市早苗首相（自民党総裁）と国民民主党の玉木雄一郎代表は18日に党首会談を行い、課税最低限を178万円に引き上げることなど、いわゆる「年収の壁」をめぐる合意書を交わした。その中には2026年度予算案について「年度内の早期に成立させる」とある。予算への賛成は与党の補完勢力と見なされるのが通例だ。国民民主は「気分はもう与党」なのか。両党の関係性を理解するためのキーワード「ASライン」に絡めてお伝えす