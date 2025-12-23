NY原油先物2月限（WTI）（終値） 1バレル＝58.01（+1.49+2.64%） 米国がベネズエラを出港した石油タンカーを再び拿捕し、米国とベネズエラの緊迫感が強まった。両国の軍事衝突が避けられないとの見方がくすぶっているほか、ベネズエラの日量１００万バレル近い石油輸出が下振れしている公算であることも支援要因。ロシアの黒海沿岸で船舶が攻撃を受けるなど、ロシアとウクライナの衝突が続いていることも買い手がか