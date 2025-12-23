※経済指標 主な発表はなし ※発言・ニュース ＊ミランＦＲＢ理事 ・政府機関閉鎖により住宅費を除く消費者物価指数（ＣＰＩ）はやや歪められた。 ・最近のデータは利下げ方向に人々を向かわせるはず。 ・見解を更新しない姿勢は機関の質を疑わせる。 ・近い将来の景気後退は見込まない。 ・政策を調整しなければ、景気後退リスクが高まる。 ・利下げ幅が０．２５％か０．５０％ポイントかは未決定。 ・１