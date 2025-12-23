伝統の箱根駅伝は来年１月２、３日に第１０２回大会を迎える。スポーツ報知では出場する全２１チームを連載で特集する。第１４回は７８年連続７８回目出場の日体大。前回大会経験者５人が残った。前回５区を走った主将の浦上は今年の予選会、全日本を欠場したが、箱根本戦には間に合う見込み。平島、田島、山崎と実力者も順当にエントリーし、４年生を軸に戦う。１０月の箱根駅伝予選会は９位通過だったが、玉城監督は「関係