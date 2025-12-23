朝日杯ＦＳを圧巻の末脚で制したカヴァレリッツォ（牡２歳、栗東・吉岡）は、激闘から一夜明けた２２日、栗東トレセンで穏やかな姿を見せた。田嶋助手は「普段通りの雰囲気ですね。カイバもペロっと食べていますし、そういうところは精神力の強さでしょう」と笑みを浮かべた。デイリー杯２歳Ｓ２着からの逆転戴冠。「前走で課題が見つかってから、馬を落ち着かせたり、外に張る面を修正したりと、冷静にレースへ向かえるように