本日12月23日（火）の『池上彰のニュースそうだったのか!!』は、「今年日本人が一番気になるニュースを池上解説」と題した4時間スペシャルが放送される。今年も残りわずか、2025年は一体どんな1年だったのか？番組では1万人にアンケートを実施し、今年起こったニュースをランキング形式で総まとめ。知っておきたい今年のニュースを池上が徹底解説していく。今回はゲストに高畑淳子、伊集院光、ケンドーコバヤシ、カズレーザー、新