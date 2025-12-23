12月22日に中国で開催されたU-15東アジア選手権の最終節（グループA）で、ここまで２連勝の日本は韓国と対戦。０−３の完敗を喫したものの、１位で大会を終えた。日韓戦の勝利に韓国メディアは、驚いているようだ。韓国は、初戦で香港に０−２でまさかの敗戦を喫し、続く中国戦も１−１のドローに終わっていたからだ。『Xports News』は、「韓国は香港に負けたのに？日本に勝った！ U-15韓国代表は中国での試合で日本に３−０