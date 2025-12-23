ソフトバンクは22日、台湾プロ野球の味全から徐若熙（シュー・ルオシー）投手（25）を獲得したと発表した。徐は球団を通じて「歴史と実績を誇る球団の一員となれることを大変光栄に思います。球団の期待に応えられるよう、日々の練習と試合に全力で取り組みたいと思っています」とコメントした。最速158キロの直球に加えて制球力も抜群の右腕。今オフに海外移籍制度を利用し、ソフトバンクは先発候補として獲得に乗り出してい