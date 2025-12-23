腰の手術からの復帰を目指すソフトバンクの中村晃が打撃練習を再開した。筑後ファーム施設でティー打撃を10分ほど行い、今後については「様子を見ながら進めていく。（年末年始も）動けるときには動く」と話した。11月5日に腰椎椎間板ヘルニアの手術を受け、リハビリの進捗（しんちょく）に不安を口にしていたが、一歩前進した。年明けも同施設でトレーニングする予定でいる。