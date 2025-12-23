◇バスケットボール ウインターカップ2025 (12月23日〜29日)高校バスケットボールの全国大会「ウインターカップ2025」は23日から開幕します。男女各60チーム(計120チーム)が参加する今大会。トーナメント形式で優勝が争われます。男子の部では、前回大会で準優勝、そして今年のインターハイで優勝した鳥取城北がシードで2回戦からの登場。東北学院と東海大相模の勝者と、25日に激突します。また、前回大会王者の福岡大大濠は、イン