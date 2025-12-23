2025年も数々の“炎上騒動”がネットを騒がせた。政界や芸能界を揺るがすスキャンダルから、ラーメン店の接客トラブルーー。次から次へと、ニュースが報じられ“消費”される今、我々が見るべきポイントはどこなのか。炎上の当事者と識者に見解を聞いた。作家で評論家の古谷経衡氏がもっとも衝撃を受けたのは、5月に起きた林原めぐみの炎上事件だった。林原は自身のブログに「日本ザリガニがあっという間に外来種に喰われちゃ