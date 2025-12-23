カンテレ・フジテレビ系情報番組『旬感LIVE とれたてっ！』（カンテレ：月〜金後1：50〜3：45、フジテレビ：月〜金後2：48〜3：42生放送）はきょう23日、年末特別企画「系列アナ大集合 ご当地！沸騰ニュースSP」を放送する。【写真】群馬県の”沸騰ニュ―ス”を語る上垣皓太朗アナウンサーカンテレのスタジオには、フジテレビ系列のアナウンサー・上垣皓太朗アナウンサー（フジテレビ）、光田有志アナウンサー（テレビ静岡