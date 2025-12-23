新潟県のほぼ中心に位置する長岡市。夏には日本三大花火の一つ「長岡まつり大花火大会」が開催され、打ち上げ幅約2kmにわたる「復興祈願花火フェニックス」が夜空を照らします。冬には全国有数の豪雪地帯として、白銀の世界が一面に広がります。そんな四季豊かな地から日本一を目指すのが、帝京長岡高校サッカー部。12月28日に開幕する第104回全国高校サッカー選手権に、新潟代表として2大会ぶりに出場します。29日に初戦、NACK5ス