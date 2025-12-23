ソフトバンクの育成選手、山下恭吾内野手（21）は今宮健太内野手（34）に憧れている。幼少期から輝いて見えたというスターと今年一緒に練習する機会があり「もっとできる」と激励を受けた。課題は攻守ともにスピードの向上。現在はベースとなるフィジカル面の強化により一層、励んでいる。来季4年目の支配下登録を目指し、着実に前へと進んでいく。「やった分だけうまくなるから守備が好き。最終的には遊撃手で勝負したい」。