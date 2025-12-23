日本テレビは1月3日午後9時から、『完全密着！箱根駅伝 204台のカメラがとらえた歓喜と涙の舞台裏』を2時間特番で放送する。MCにお笑いコンビ・南海キャンディーズの山里亮太と俳優の本田翼、スペシャルゲストに俳優の大泉洋を迎え、復路フィニッシュから7時間後に激闘を振り返る。【写真】箱根駅伝の名物…？”二宮のフリーザ軍団”「第102回東京箱根間往復大学駅伝競走」の復路フィニッシュから7時間後、2日間に渡る過酷な21