お笑いコンビ・博多華丸・大吉と千鳥、かまいたちが出演し、23日に放送されるカンテレ・フジテレビ系バラエティー『火曜は全力！華大さんと千鳥くん』（毎週火曜後10：00）は 「スパイ7分の1」に高地優吾（SixTONES※高＝はしごだか）、谷まりあが参戦する。ゲストの2人に博多華丸・大吉、千鳥、かまいたち・山内健司を含めた7人が「ドボンしりとり」「連動バランス棒運び」「英語伝達ゲーム」の3つのゲームにチャレンジする。