日本ハムの今川が少年野球チーム創設の青写真を描いた。22日はエスコンで自主トレ。「現役のうちに少年野球チームをつくりたい。少年野球は送迎や、家庭の経済状況で諦めてしまう子はたくさんいる。僕が（金銭面で）サポートできれば野球の受け皿は広がると思う」と話した。現役選手の少年野球チーム運営は極めて珍しく、乗り越えないといけない壁はあるが「自分のためではなく誰かのために。そのために一本でも多く本塁打を