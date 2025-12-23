2025年も、多くの“事件”が物議を醸す年となった。本誌が掲載した記事のなかで、とくに反響が大きかった記事の数々を、“炎上事件簿”という形で振り返る。（7月22日配信記事を再掲。記事は原文ママ）《今年の参院選では東海テレビの方々からお声がけいただき、東海地区の選挙結果を中心に見届けることになりました》7月20日、自身のXで第27回参議院議員選挙の選挙特番『選挙ONE』（東海テレビ）にコメンテーターとして出演し