ソフトバンクの野村勇内野手（29）は22日、みずほペイペイドームで2度目の契約更改交渉を行い、保留した16日と同額で3100万円増の年俸5200万円（金額は推定）でサインした。プロ入り当初からの目標であるトリプルスリーへの足がかりとなる「20本塁打、20盗塁」を来季の目標に設定。遊撃手としての全力プレーへ、球団にはユニホームのズボン支給枚数増も訴えた。2度目の交渉で前回提示額と同じ5200万円でサインした野村は、保留