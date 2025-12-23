「うちは、 “ヘンタイ” が集まる宿なんですよ」そう語るのは元DA PUMPのSHINOBUこと宮良忍さん（45）。2012年から沖縄県小浜島の実家である「民宿宮良」を経営している。「お客さんは、それぞれ強いこだわりを持った個性的な大人たち。僕はあえて彼らを、最高の誉め言葉として “ヘンタイ” と呼んでるんです。おかげさまで予約の大半はリピーターで埋まっています」2006年に芸能界を引退した後も、しばらくは都内の沖縄料理