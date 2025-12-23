年末恒例の『第67回輝く！日本レコード大賞』に出演するアーティストの歌唱曲が23日、発表された。既に発表されている優秀作品賞や企画賞の楽曲に加え、新人賞のCUTIE STREETやHANAなどの歌唱曲が公開された。【画像】『第67回 輝く!日本レコード大賞』歌唱曲一覧「特別国際音楽賞」「特別賞」「最優秀歌唱賞」を受賞したアーティストの歌唱曲が決まった。新人賞の4組の歌唱曲は、CUTIE STREET「かわいいだけじゃだめですか？