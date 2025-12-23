お笑いコンビ・オードリーの春日俊彰がプロデューサーの旅番組『春日ロケーション』が、2026年1月2日深夜に放送される（深1：25）。【番組カット】今回は…赤羽ロケを行った春日ロケーション一行この番組は、春日Pが限られた予算の中で最高の撮れ高を作るため、本当に価値のあるモノだけを選び抜き、時に大胆に、時にシビアにお金を使う、この番組でしか見られないゆるくて仲良しな“春日旅”となっている。今回も春日旅に同