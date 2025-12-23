人気お笑いコンビ「モグライダー」の芝大輔の実家は愛媛県松野町の山間部にある。2014年、両親が農家民宿としてオープン。2022年には、空いた一棟をクラウドファンディングで資金を集めてゲストハウスにした。母の美紀さんが語る。「 “限界集落” だなんて大輔は言っているみたいですけどね（笑）。たしかに人口3000人の松野町は、愛媛でもっとも小規模の町です。でも、築70年の昔ながらの家でのんびり過ごせるからと、お遍路に