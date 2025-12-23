1.先代猫と新入り猫は同じ猫ではない 大切な愛猫を亡くしてしまったことはとても悲しいことですし、それに対する後悔や葛藤はあって仕方のないことです。 けれど新しく迎えた新入り猫は、亡くなってしまった先代猫とは全く別の猫であるということをしっかりと心得ておくべきでしょう。 よく『新しい猫と先代猫を比べてしまう』という方もいらっしゃるようですが、新入り猫は新入り猫としてその性格や行動を受け入れてあ