1年間の頑張りが数字となって表れる冬のボーナス。物価高が続く昨今、支給額のわずかな差がモチベーションを大きく左右することもある。東京都に住む30代の男性（ITエンジニア／年収650万円）は、今年の冬のボーナスに複雑な思いを抱いている。支給額は昨年の80万円から90万円にアップしたものの、目標としていた“大台”には一歩届かなかったのだ。（文：篠原みつき）「待遇改善で会社の利益が下がり見込みより賞与が下がった」男