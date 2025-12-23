人手不足が深刻化する昨今、採用される側も慎重に職場を選びたいものだ。投稿を寄せた大分県の50代女性は、パートの転職面接での忘れられない出来事を明かした。年齢を考え「これで最後にしたい」と覚悟を決め、人間関係が良さそうな職場を選んだはずだったが、信じられない展開となった。「本当は即決はしないのですが、人がいないので、採用とします。人がいれば貴方なんか採用しないのですけど、人がいないので採用します」面接