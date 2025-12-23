YouTubeが、AIを使って偽の映画予告編を作成・公開していた2つの有名チャンネルを閉鎖しました。閉鎖された「Screen Culture」と「KH Studio」は、登録者数が合わせて200万人超、再生回数は10億回超という人気チャンネルでした。YouTube Shuts Down Channels Using AI To Create Fake Movie Trailershttps://deadline.com/2025/12/youtube-terminates-screen-culture-kh-studio-fake-ai-trailer-1236652506/YouTube bans two popul