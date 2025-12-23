第１０２回箱根駅伝（来年１月２、３日）で優勝１０度の日体大は、継続中では大会最長の７８年連続７８回目の出場。４年連続でエントリーされた平島龍斗（４年）は、１０月の予選会を日本人２番手の個人８位で走り、伝統校のタスキをつなぐ原動力となった。１１月の記録会では１万メートルで日体大新記録の２７分５６秒８４をたたき出し、乗りに乗っている。成長著しいエースが、２０１８年以来、８年ぶりのシード権（１０位以内