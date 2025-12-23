ＴＢＳは２３日、同局系で３０日に生放送する「第６６回輝く！日本レコード大賞」（後５時半）に出演する２８組のアーティストの歌唱曲を発表した。優秀作品賞を受賞したＭ！ＬＫは「イイじゃん」、ＣＡＮＤＹＴＵＮＥは「倍倍ＦＩＧＨＴ！」と今年大流行した曲。一方、前田敦子らＯＧと登壇するＡＫＢ４８は「恋するフォーチュンクッキー」と１０年以上前の曲。さらには島津亜矢が１９７９年にリリースされた八代亜紀さん