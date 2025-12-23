イスラエルのネタニヤフ首相（ロイター＝共同）【エルサレム共同】イスラエルのメディアは22日、ネタニヤフ首相がイスラエルと敵対するイランの軍事演習を認識しているとし「必要な準備を進めている」と述べたと報じた。イスラエルに対するいかなる行動も「非常に強力な対応」をもたらすことになると主張し、イランをけん制した。米NBCテレビはネタニヤフ氏が今月下旬にトランプ大統領と米南部で会談する際、イランによる弾道