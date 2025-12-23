急転直下でホワイトソックス移籍が決まった村上(C)Getty Images注目を集めてきた和製大砲の移籍動向が決着を見た。現地時間12月21日、今オフにヤクルトからポスティングシステムでメジャー移籍を目指していた村上宗隆が、ホワイトソックスと契約合意。長期の大型契約を見込まれた25歳だったが、最終的に2年総額3400万ドル（約52億7000万円）に収まった。【動画】村上宗隆がホワイトソックスユニ姿をお披露目球団Xが公開した実