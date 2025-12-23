◆第７０回有馬記念・Ｇ１（１２月２８日、中山競馬場・芝２５００メートル）今年の有馬記念（２８日、中山）の特集企画「有馬のザ・ロイヤルファミリー」第２回は社台レースホース代表で、社台ファーム副代表の吉田哲哉氏（４８）が登場する。生産馬で２４年の日本ダービー馬のダノンデサイル、アルゼンチン共和国杯を制したミステリーウェイのことから、自身が出演したドラマのことまで、盛りだくさんのインタビューとなった。