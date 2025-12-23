三田紀房の受験マンガ『ドラゴン桜2』を題材に、現役東大生（文科二類）の土田淳真が教育と受験の今を読み解く連載「ドラゴン桜2で学ぶホンネの教育論」。第111回は、「志望校は、誰がどう決めるのか」について考える。小4で手にした「進路選びの表」東大合格請負人の桜木建二は、受験前期に不安になる生徒の心境を語る。「（模試などは）結果が出るまでに時間がかかる。それを待ち続けるのはとても辛く苦しい」。だからこそ、志