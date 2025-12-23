レッドソックスが２２日（日本時間２３日）、カージナルスからウィルソン・コントレラス一塁手をトレードで獲得したと正式発表した。来季以降２年４１５０万ドルの契約が残っていたため、カージナルスが８００万ドルを提供し、給与の一部を負担する。また、レッドソックスからは今季デビューし４勝１敗ながら、右膝前十字靱帯断裂の負傷を負った右腕Ｈ・ドビンスに加え、Ｙ・ファハルド、Ｂ・アイタの若手計３投手を放出する。