今日23日の日中は、ほぼ全国で晴れる見込み。夜は、北陸や東海から九州、沖縄にかけて、所々で雨雲が湧く。念のため雨具を。局地的には雷を伴って雨脚が強まりそう。広範囲に日差し届く夜は曇りや雨雷雨も今日23日(火)の日中は、高気圧に緩やかに覆われます。この高気圧は、ゆっくりと東へ離れるため、次第に湿った空気が流れ込むでしょう。夜は雨雲や雷雲が発達しやすくなります。【各地の天気】北海道は、朝のうちまでは日本