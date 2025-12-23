ユートレジャーが誇る「刀剣乱舞ONLINE」コラボの新作リング「一文字則宗」フォークリングが登場！2025年12月22日（月）から2026年1月28日（水）の間、オンラインショップやコンセプトストアで予約受付がスタートします。シルバー925からプラチナ950まで、4つの素材から選べるこのリングは、「一文字則宗」を宝石のカラーやディテールで表現。ファンの心を掴みます♪ 「一文字則宗」を