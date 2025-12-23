中日は22日、新外国人選手として元西武のアルベルト・アブレウ投手（30＝レッズ傘下3A）の獲得を発表した。背番号は28。ドミニカ共和国出身の1メートル88、94キロの右腕で、24年には西武でプレー（当時の登録名はアブレイユ）し、52試合2勝5敗28セーブ、11ホールド、防御率2.39だった。今季はレッズ傘下3Aで17試合登板0勝0敗1セーブ、防御率5.79。セットアッパー候補として期待される右腕は球団を通じて「ドラゴンズの勝利に貢献