日本と中国の関係が悪化する中、アメリカ議会下院の超党派の議員は日本に対する中国の威圧的な行為を非難する決議案を提出しました。日中の対立が深まる中、アメリカ議会下院の超党派の議員は22日までに、「中国が日本に行っている威圧的な行為」を非難する決議案を提出しました。決議案では、「インド太平洋地域の同盟国である日本に対するアメリカの確固たる関与を再確認する」と強調し、高市総理大臣の台湾有事をめぐる国会答弁