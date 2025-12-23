巨人の萩尾匡也外野手（２４）が２２日、メジャーへと羽ばたく同郷の先輩を刺激に来季の逆襲を誓った。Ｗソックス入団が決定した村上は、同じ熊本出身で１学年先輩。プライベートで食事をしたこともあり、グラウンドでは「調子どう？」と気にかけてくれる存在だった。自身は３年目の今季、出場は自己最少の９試合。勝負の４年目へ向けて、「パワーアップして、村上さんに『調子どうですか？』と言えるぐらいになりたい」と飛躍を